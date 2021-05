Tutti i Fantozzi di Draghi (Di lunedì 17 maggio 2021) Il fatto che Mario Draghi abbia rinunciato allo stipendio e stia lavorando gratis ha suscitato stupore e smarrimento in molti esponenti della classe politica italiana: da una parte, che l’ex governatore della Bce, l’Uomo-Euro per eccellenza, quello che per anni ha letteralmente firmato la moneta unica, insomma che Mario Draghi “rifiuti” 6.700 euro mensili pari a 80 mila euro l’anno fa un po’ l’effetto Elon Musk che sconfessa i Bitcoin. Dall’altra, avere un presidente del Consiglio che lo fa per volontariato, cioè senza percepire un soldo pubblico - però senza dirlo, senza rilasciare una dichiarazione a un giornale, a un talk o a una conferenza stampa a reti unificate, né un post su Facebook da più di 1 milione di like, e tocca invece scoprirlo dai conti pubblicati per trasparenza sul sito della presidenza del Consiglio come di solito si scoprivano gli ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 17 maggio 2021) Il fatto che Marioabbia rinunciato allo stipendio e stia lavorando gratis ha suscitato stupore e smarrimento in molti esponenti della classe politica italiana: da una parte, che l’ex governatore della Bce, l’Uomo-Euro per eccellenza, quello che per anni ha letteralmente firmato la moneta unica, insomma che Mario“rifiuti” 6.700 euro mensili pari a 80 mila euro l’anno fa un po’ l’effetto Elon Musk che sconfessa i Bitcoin. Dall’altra, avere un presidente del Consiglio che lo fa per volontariato, cioè senza percepire un soldo pubblico - però senza dirlo, senza rilasciare una dichiarazione a un giornale, a un talk o a una conferenza stampa a reti unificate, né un post su Facebook da più di 1 milione di like, e tocca invece scoprirlo dai conti pubblicati per trasparenza sul sito della presidenza del Consiglio come di solito si scoprivano gli ...

