Treviso | perdita di gas matano da una condotta | evacuate due abitazioni

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 17 maggio 2021)– Alle 11.00 del 16 maggio i Vigili del Fuoco sono intervenuti con diversi mezzi, dal distaccamento di Castelfranco, Montebelluna, Asolo e anche con un mezzo eroportuale a Vedelgo, in via Postumia (sp 102), per una consistentedi gas metano da unada 100 mm con gas a 4 bar causata da un incidente stradale. E’ stata bloccata la strada provinciale ed. L'articolo L'Opinionista.