TicWatch GTH | la recensione Vale quanto costa e per tanti utenti è sufficiente

Advertising

Digital_Day : Vale quello che costa, ma per molti è più che sufficiente. -

Ultime Notizie dalla rete : TicWatch GTH

HDblog

2 condivisioni Condividi Tweet Gabriele Congiu VIA FONTE Notizie Relazionate Apple Watch Tecnologia Apple Scienzaufficiale: sembra un Apple Watch ma costa (molto) meno 53 14 Aprile 2021Dopo l'arrivo in Europa delPro 3 LTE, approda sul mercato italiano un nuovo smartwatch della seriedi Mobvoi , che si forgia di interessanti novità. Si tratta del, un indossabile che a prima vista somiglia tanto all'Apple Watch, ma che costa molto meno, precisamente 79 euro , e che, grazie ad un sensore integrato, è anche in grado di misurare la ...