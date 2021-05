Tappa del Giro d'Italia interrotta dal passaggio a livello (Di lunedì 17 maggio 2021) Piccolo inconveniente alla decima Tappa del Giro d'Italia, a causa di un passaggio a livello abbassato che ha bloccato temporaneamente la corsa. Giro d’Italia a Rieti, ciclisti fermi al passaggio a livello ad aspettare l’arrivo del treno su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 17 maggio 2021) Piccolo inconveniente alla decimadeld', a causa di unabbassato che ha bloccato temporaneamente la corsa.d’a Rieti, ciclisti fermi alad aspettare l’arrivo del treno su Notizie.it.

Advertising

giroditalia : ?? Behind the scenes of Stage 9, here are the most beautiful pictures ?? - SkySportF1 : ?? Ladies and Gentlemen, questa è Monaco… questa è RACE WEEK! ?? ?? Siete pronti per la quinta tappa del Mondiale?… - poliziadistato : Parte da L'Aquila la 10° tappa del @giroditalia con i nostri centauri della #poliziastradale pronti davanti la Basi… - LucaGuad : @RaiSport @petosagan @giadaborgato Complimenti come sempre @giadaborgato per il tuo riassunto della tappa odierna.… - andrea_pecchia : @petosagan vince la tappa del #Giro a #Foligno sfrecciando a 73km/h. Sul traguardo si è giustificato così col vigil… -