Spento rogo nei sotterranei Pronto soccorso Policlinico Bari

(Di lunedì 17 maggio 2021) L'incendio divampato neideldeldiè statodai vigili del fuoco che stanno provvedendo a mettere in sicurezza l'area dedicata alle emergenze, che è ...

Agenzia ANSA

L'incendio divampato nei sotterranei del Pronto soccorso del Policlinico di Bari è statodai vigili del fuoco che stanno provvedendo a mettere in sicurezza l'area dedicata alle emergenze, che è stata evacuata, compresa la zona rossa dove sono ricoverati i pazienti Covid che sono ...... spiega ancora Boschieri, "che avevocon l'arrivo del primo caldo. Tra carabinieri e vigili del fuoco, nessuno mi ha detto fino ad ora le cause del, servono altri accertamenti". Ieri ...Bari, 17 maggio 2021 - Un vasto invendio si è sviluppato nei sotterranei del policlinico di Bari. Presso la struttura ospedaliera sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse autobotti e un'autosca ...L'incendio divampato nei sotterranei del Pronto soccorso del Policlinico di Bari è stato spento dai vigili del fuoco che stanno provvedendo a mettere in sicurezza l'area dedicata alle emergenze, che è ...