Sinner-Karatsev, 1° turno ATP Lione: i precedenti. L’azzurro vuole la rivincita (Di lunedì 17 maggio 2021) Dopo l’eliminazione al secondo turno agli Internazionali d’Italia per mano di Rafael Nadal, Jannik Sinner sarà impegnato questa settimana nel torneo ATP di Lione. La fortuna ancora una volta non ha assistito il tennista altoatesino, che, nonostante sia la testa di serie numero 6, è stato sorteggiato al primo turno contro il russo Aslan Karatsev. Davvero un primo turno ostico e complicato per il nuovo numero 17 del mondo, che affronterà colui che ha rappresentato certamente la sorpresa più grande in questa prima parte di stagione. Sinner, comunque, sta attraversando un buon momento di forma e, dopo la finale di Miami, ha raggiunto le semifinali a Barcellona, perdendo con Stefanos Tsitsipas. Dall’altra parte Karatsev ha centrato la finale nel torneo di ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 maggio 2021) Dopo l’eliminazione al secondoagli Internazionali d’Italia per mano di Rafael Nadal, Janniksarà impegnato questa settimana nel torneo ATP di. La fortuna ancora una volta non ha assistito il tennista altoatesino, che, nonostante sia la testa di serie numero 6, è stato sorteggiato al primocontro il russo Aslan. Davvero un primoostico e complicato per il nuovo numero 17 del mondo, che affronterà colui che ha rappresentato certamente la sorpresa più grande in questa prima parte di stagione., comunque, sta attraversando un buon momento di forma e, dopo la finale di Miami, ha raggiunto le semifinali a Barcellona, perdendo con Stefanos Tsitsipas. Dall’altra parteha centrato la finale nel torneo di ...

