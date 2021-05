Sacchi | “I calciatori della Juve sono maleducati Devono finirla di accerchiare gli arbitri ogni volta…”

(Di lunedì 17 maggio 2021) Arrigo, grande ex allenatore, non le manda a dire aintus, in particolare dopo la gara contro l’Inter che li ha visti spesso protestare con l’arbitro e accerchiarlo. Queste le parole dell’ex tecnico a La Gazzetta dello Sport: “I giocatorismettere dil’arbitro. È un comportamento poco professionale e molto maleducato. Poi succede che fanno lo stesso all’estero e prendono un cartellino rosso. Dovremmo cercare di essere educati sia nei gesti che nelle reazioni. L’educazione è alla base di qualsiasi sport”. Foto: Marca L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

