Paul McCartney e Rick Rubin protagonisti della docuserie "3,2,1 McCartney" (Di lunedì 17 maggio 2021) Il cantante Paul McCartney e il suo storico produttore Rick Rubin saranno i protagonisti della docuserie in sei puntate 3,2,1 McCartney. Paul McCartney e il suo produttore Rick Rubin saranno al centro di una nuova docuserie intitolata McCartney 3,2,1, un progetto che debutterà sugli schermi americani di Hulu il 16 luglio. Le sei puntatate sono state realizzate da Endeavor Content e nel team dei produttori ci sono le due star del mondo della musica e un team che comprende anche Peter Berg, Matthew Goldberg e Frank Marshall.

