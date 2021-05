Paro | «Decimo posto il nostro Scudetto Napoli? Li metteremo in difficoltà»

(Di lunedì 17 maggio 2021) Matteo, vice allenatore del Verona, ha parlato dopo il pareggio contro il Bologna: ecco lele anche verso la gara contro ilMatteo, vice allenatore del Verona, ha parlato dopo il pareggio contro il Bologna in conferenza stampa. LA GARA – «La squadra ha messo sotto il Bologna, creando tante situazioni da gol. Poi il Bologna ha qualità importanti in attacco, ma la partita l’abbiamo fatta. I ragazzi ci tenevano tanto a vincere, non ci siamo riusciti, ma resta comunque un percorso di crescita importante, e i ragazzi devono esserne contenti. Siamo nella metà sinistra della classifica, essere decimi equivale quasi a unoper noi». CONTRO IL– «Il Verona andrà a fare la sua partita. Cercheremo di mettere inanche il ...

Advertising

TuttoHellasVer1 : Paro: «Preso gol su episodi sfortunati. Decimo posto è il nostro scudetto» - sportli26181512 : Verona, Paro: 'Che sfortuna sui gol subiti... Ma il decimo posto è il nostro scudetto' - HellasLive : #HellasVerona, #Paro: “Il decimo posto vale come uno scudetto. Con tranquillità, insieme alla società, programmerem… -

Ultime Notizie dalla rete : Paro Decimo

...il successo (1 - 0) dell'andata per agganciare proprio gli scaligeri in classifica alposto. ... Juric (squalificato, in panchina)BOLOGNA (4 - 2 - 3 - 1): Ravaglia; De Silvestri, Tomiyasu, ...Situazione disperata per la Sampdoria, penultima in classifica con Bologna e Catanzaro: il Genoa, quattro punti di più, eraex aequo con il Milan ma non vinceva una stracittadina esattamente ...L’allenatore in seconda dell’Hellas Verona, Matteo Paro ha parlato al canale mediatico gialloblù ... anche se abbiamo raccolto meno di quello che meritavamo. Siamo soddisfatti del decimo posto e ...Il Bologna ha mostrato quello che abbiamo visto per un anno intero: belle giocate, grandi dormite, capacità di rimontare, sbagliare cose facili e così via ...