Omofobia, Di Maio: basta tentennamenti sul ddl Zan, serve scatto di civiltà (Di lunedì 17 maggio 2021) 'Oltre a celebrare una giornata, servono gesti concreti. In Parlamento bisogna accelerare con la legge contro l'omotransfobia'. E' il tweet del ministro Luigi Di Maio, che sul social media aggiunge: '... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 17 maggio 2021) 'Oltre a celebrare una giornata, servono gesti concreti. In Parlamento bisogna accelerare con la legge contro l'omotransfobia'. E' il tweet del ministro Luigi Di, che sul social media aggiunge: '...

Advertising

zazoomblog : Omofobia: Di Maio basta tentennamenti sul ddl Zan - #Omofobia: #basta #tentennamenti - Giuggio72684862 : RT @Activnews24: #Omofobia, Di Maio: 'Oltre a celebrare una giornata, servono gesti concreti. In Parlamento bisogna accelerare con la legge… - PaolaTacconi : RT @Activnews24: #Omofobia, Di Maio: 'Oltre a celebrare una giornata, servono gesti concreti. In Parlamento bisogna accelerare con la legge… - Activnews24 : #Omofobia, Di Maio: 'Oltre a celebrare una giornata, servono gesti concreti. In Parlamento bisogna accelerare con l… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Omofobia, Di Maio: basta tentennamenti sul ddl Zan, serve scatto di civiltà #ddlzan -