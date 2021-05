Milano | tentano truffa dello specchietto | due uomini arrestati

(Di lunedì 17 maggio 2021), 17 mag.(Adnkronos) - Duedi 44 e 57 anni, entrambi con numerosi precedenti specifici, sono statiperaggravata in concorso. E' accaduto alo scorso sabato pomeriggio. Intorno alle 18,30, in via Cenisio, agenti della squadra mobile hanno notato un'auto che transitava lentamente, a bordo i due. Poco dopo una seconda auto, condotta da una 27enne, è sopraggiunta, superandoli. Durante il sorpasso, uno dei due ha lanciato un sasso contro la vettura della donna mentre l'altro ha cominciato a suonare ripetutamente il clacson e a lampeggiare, poi si è affiancato, costringendo la ragazza a fermarsi. Poi, uno dei due è sceso dall'auto e, senza farsi accorgere, con un movimento fulmineo, ha danneggiato lodell'auto della ...

Milano, 17 mag.(Adnkronos) - Due uomini di 44 e 57 anni, entrambi con numerosi precedenti specifici, sono stati arrestati per truffa aggravata in concorso. E' accaduto a Milano lo scorso sabato pomeri ...