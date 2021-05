Migranti, nuovi sbarchi a Lampedusa. E Sea Eye soccorre 330 persone in 48 ore: «L’equipaggio sta lavorando al limite» (Di lunedì 17 maggio 2021) Sono complessivamente 134 le persone arrivate a Lampedusa nelle ultime ore, con due sbarchi diversi. Dopo il salvataggio di ieri di 16 persone di origine tunisina, ta cui un minore, nella notte sono stati soccorsi due barconi in difficoltà al largo delle cose italiane. Sul primo erano presenti 61 persone, tra cui 5 donne, di cui due incinte, e 8 minori; sul secondo erano presenti invece 73 uomini. Tutti i Migranti, dopo il triage sanitario, sono stati accompagnati nell’hotspot di contrada Imbriacola, dove erano già presenti altri 220 ospiti. Gli Sos di Alarm Phone e di Sea Eye Ma le richieste di aiuto per i barconi in difficoltà nel Mediterraneo continuano. Alarm Phone ha reso noto su Twitter di aver «perso i contatti con un’imbarcazione con 85 persone a bordo ... Leggi su open.online (Di lunedì 17 maggio 2021) Sono complessivamente 134 learrivate anelle ultime ore, con duediversi. Dopo il salvataggio di ieri di 16di origine tunisina, ta cui un minore, nella notte sono stati soccorsi due barconi in difficoltà al largo delle cose italiane. Sul primo erano presenti 61, tra cui 5 donne, di cui due incinte, e 8 minori; sul secondo erano presenti invece 73 uomini. Tutti i, dopo il triage sanitario, sono stati accompagnati nell’hotspot di contrada Imbriacola, dove erano già presenti altri 220 ospiti. Gli Sos di Alarm Phone e di Sea Eye Ma le richieste di aiuto per i barconi in difficoltà nel Mediterraneo continuano. Alarm Phone ha reso noto su Twitter di aver «perso i contatti con un’imbarcazione con 85a bordo ...

Ultime Notizie dalla rete : Migranti nuovi Migranti, continua la grande ondata di arrivi sulle coste italiane Nuovi sbarchi a Lampedusa ieri sera e nella notte. Notte di soccorsi anche per nave dell'Ong tedesca Sea Eye 4, che ora ha a bordo 330 rifugiati. 'L'equipaggio lavora al limite' afferma ...

L'Università di Pisa celebra la Giornata Internazionale dei Musei 2021 ... sarà attiva con numerose iniziative, volte a ricordare che scienza e cultura possono trovare nuovi ...che ha visto coinvolti i nostri musei in iniziative di tipo partecipativo con comunità di migranti. ...

Migranti: nuovi sbarchi in Sardegna, arrivati in quattro Agenzia ANSA “Migranti schiaffeggiati” a Lampedusa, chiusa inchiesta: indagato ispettore “Sei l’ospite e devi rispettare la legge, adesso schiaffeggiatevi a vicenda”. Due migranti sarebbero stati umiliati e puniti cosi’ dopo un tentativo di fuga fallito dal centro di accoglienza dove eran ...

Agrigento, migranti in fuga schiaffeggiati da un poliziotto: chiusa inchiesta «Sei l’ospite e devi rispettare la legge, adesso schiaffeggiatevi a vicenda». Due migranti sarebbero stati umiliati e puniti così dopo un tentativo di ...

