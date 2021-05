Mercato Milan – Piace Zappacosta: concorrenza Atalanta e Inter (Di lunedì 17 maggio 2021) Le ultime sul Mercato del Milan. Davide Zappacosta è finito nel mirino dei rossoneri. Ma c'è la concorrenza di Atalanta e Inter Leggi su pianetamilan (Di lunedì 17 maggio 2021) Le ultime suldel. Davideè finito nel mirino dei rossoneri. Ma c'è ladi

Advertising

berry_charade : RT @agent_loken: #Milan Lunedì doveva essere un giorno importante se tutto andava per il meglio, così non è stato. Staff e dirigenza stanno… - agent_loken : #Milan Lunedì doveva essere un giorno importante se tutto andava per il meglio, così non è stato. Staff e dirigenza… - SamuelSaiyan : @Liggie_10 Il Milan di oggi è come l'inter di Spalletti. Conte è arrivato ed ha avuto carta bianca sul mercato. Non… - MilanPress_it : La Spal mette nel mirino Lorenzo Colombo ?? - notizie_milan : Mercato Milan, ritorno di fiamma per Marcos Senesi -