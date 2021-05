Lutto cittadino ad Alà per i funerali di Matteo, ancora grave l'amico (Di lunedì 17 maggio 2021) (Visited 150 times, 150 visits today) Notizie Simili: Tempio, la consegna delle borse di studio intitolate… La valigia dell'attore torna a La Maddalena con Pif… Muore a 23 anni volando ... Leggi su galluraoggi (Di lunedì 17 maggio 2021) (Visited 150 times, 150 visits today) Notizie Simili: Tempio, la consegna delle borse di studio intitolate… La valigia dell'attore torna a La Maddalena con Pif… Muore a 23 anni volando ...

Advertising

logudorolive : Lutto cittadino ad Alà dei Sardi per la morte del giovane Matteo Ledda - WarmenBent : Proclamato lutto cittadino nella sede #SkySerieA,al triplice fischio di #Abisso sono scoppiati in lacrime Caressa e… - elklough : Chi portó Ferrara fuori Manciuria fu Zamuner, usciva da questa dilaniante performance avversaria, sta ragionata, l… - LeccoNews : MAGNODENO, RIFONDAZIONE LECCO:“GIORNO DI LUTTO PER L’AMBIENTE CITTADINO” | 15/05/2021 - - SIMONAFANNI : RT @_catulip: Qui a #Tortolì oggi è lutto cittadino #codicerosso -