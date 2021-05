Il pm chiede 7 anni e 11 mesi per Mimmo Lucano: "Non è inchiesta politica" (Di lunedì 17 maggio 2021) Il processo a carico di Domenico “Mimmo” Lucano, che da sindaco di Riace ha fatto conoscere in tutto il mondo il piccolo paese della Locride per le sue politiche di accoglienza dei migranti, non è stato “politico”. E non è stato neanche “un processo al nobile e reale fine dell’accoglienza” ma alla “malagestio dei progetti di accoglienza”. La Procura di Locri ha voluto puntualizzare questi aspetti prima di chiedere al Tribunale la condanna di Lucano a 7 anni e 11 mesi per associazione a delinquere, abuso d’ufficio, truffa, concussione, peculato, turbativa d’asta, falsità ideologica e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina per presunti illeciti nella gestione del sistema di accoglienza dei migranti nel centro della Locride. Il pm Michele Permunian ha anche chiesto la condanna a 4 ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 17 maggio 2021) Il processo a carico di Domenico “, che da sindaco di Riace ha fatto conoscere in tutto il mondo il piccolo paese della Locride per le sue politiche di accoglienza dei migranti, non è stato “politico”. E non è stato neanche “un processo al nobile e reale fine dell’accoglienza” ma alla “malagestio dei progetti di accoglienza”. La Procura di Locri ha voluto puntualizzare questi aspetti prima dire al Tribunale la condanna dia 7e 11per associazione a delinquere, abuso d’ufficio, truffa, concussione, peculato, turbativa d’asta, falsità ideologica e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina per presunti illeciti nella gestione del sistema di accoglienza dei migranti nel centro della Locride. Il pm Michele Permunian ha anche chiesto la condanna a 4 ...

