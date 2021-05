I Maneskin sul red carpet dell’Eurovision parlano bene inglese e svelano l’origine del nome della band

(Di lunedì 17 maggio 2021) Manca davvero poco all’Eurovision Song Contest 2021, che andrà in onda domani e il 20 maggio su Rai 4 e il 22 maggio su Rai Uno. Ihanno già fatto le prove e ieri si sono anche fatti vedere sul redper rilasciare le prime interviste ai media internazionali. Ma il vero choc è che i ragazzi! Nessuna “cabesa che fa ciao” o “Ai opp” e quando ho sentito Damiano, Thomas, Ethan e Victoria rispondere in un buon… Victoria ha anche raccontato da dov’è nato il’. “Sì ilnon è una parola italiana. Questo perché io sono per metà danese. Quando abbiamo iniziato a suonare insieme dovevamo iscriverci ad una gara e serviva un. Quindi gli altri ragazzi mi chiesero ...

A Rotterdam, città che ospita l'Eurovision Song Contest 2021, gli artisti partecipanti sfilano... Seconda giornata di prove per i Maneskin all'Eurovision Song Contest 2021 e ottimo posizionamento ... Stanleybet.it e Planetwin365 li piazzano sul podio a 5 volte la scommessa, per Snai la vittoria ... Ecco quando e dove vederla in tv A difendere gli onori dell'Italia, toccherà questa volta alla band romana dei Maneskin, reduce dalla vittoria a sorpresa all'ultimo Festival di Sanremo. Sabato 22 magg ...