(Di lunedì 17 maggio 2021) Gentile Lucia, dalla sua bocca sono uscite parole per noimolto rassicuranti. “L’aria di Taranto è venti volte più pulita di quella di Milano”, ha dichiarato durante un convegno tenutosi all’Università di Pisa. Da questo deduciamo che i milanesi più intelligenti, i più attenti alla salute dei propri figli stiano già preparando le valigie, mentre, telefono in mano, cercano di contattare le agenzie immobiliari del capoluogo jonico. Sappiamo, però, quanto siano “ballerine” le sue affermazioni, spesso in contrasto l’una con l’altra. Per esempio, il 15 novembre 2019 definì “criminale” la produzione a caldo dell’acciaieria tarantina, ma solo sette mesi dopo, in una puntata di “Porta a porta” (17 giugno 2020), confessò a Bruno Vespa (e a qualche milione di italiani) di essere quasi “innamorata” dello stabilimento tarantino ...

Advertising

infoitinterno : Genitori Tarantini a Morselli: “La smetta di offendere la nostra intelligenza” - elenaricci1491 : Lettera aperta dell'Associazione Genitori Tarantini ets indirizzata a Lucia Morselli - TarantiniTime : Lettera aperta dell'Associazione Genitori Tarantini ets indirizzata a Lucia Morselli - chegiornoRadio1 : RT @Radio1Rai: 'Noi chiediamo un atto di giustizia. La situazione a #Taranto è ancora critica: nonostante la produzione sia al minimo stori… - Radio1Rai : 'Noi chiediamo un atto di giustizia. La situazione a #Taranto è ancora critica: nonostante la produzione sia al min… -

Ultime Notizie dalla rete : Genitori Tarantini

... il carabiniere in congedo ucciso la sera del 3 maggio scorso in contrada, davanti casa ... dei, dei fratelli e di quanti gli hanno voluto bene'.Insieme ai bambini, anche molti, e gli allenatori (Giacomo Muolo e Francesco Bonvino) ... e a cui ha partecipato anche una delegazione di Yogi4nature, i piccoli atletihanno ...«La smetta di offendere l’intelligenza del popolo italiano, in generale, e del popolo tarantino, in particolare, perché le sue battute saranno forse apprezzate in certi ambienti a lei vicini (pensiamo ...(ANSA) - TARANTO, 17 MAG - "La smetta di offendere l'intelligenza del popolo italiano, in generale, e del popolo tarantino. Il Pm10 prodotto dall'industria tarantina è carico di benzo(a)pirene, un Ipa ...