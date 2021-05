Drydene 400 | Hendrick poker d’assi a Dover

(Di lunedì 17 maggio 2021) Se c’è un vero vincitore alla Dryden 400 di, tredicesima prova della NASCAR Cup series, quello è Rick. Il team owner piazza le sue quattro vetture nei primi quattro posti, con un dominio che ha ben pochi precedenti nella storia della Cup Series. Kyle Larson spadroneggia per tutto il pomeriggio, ma alla fine deve accontentarsi della seconda posizione, dietro al vincitore Alex Bowman. Seguono Chase Elliott e William Byron per untutto Chevrolet. Tutti gli altri restano a guardare, a cominciare dalla Ford (quinta con Joey Logano e sesta con Kevin Harvick) e la Toyota (settima con Denny Hamlin). Tyler Reddick, Daniel Suarez e Cole Custer chiudono la top ten. La gara conta dieci cambi di leader e sette bandiere gialle, per un totale di 41 giri.400: qual è il momento chiave di ...

L'ordine d'arrivo delladi Dover, tredicesima tappa della Nascar Cup Series 2021: 1 - Alex Bowman (Chevrolet) - Hendrick -giri 2 - Kyle Larson (Chevrolet) - Hendrick -3 - Chase ...Domenica 16 maggio si corre la Drydena Dover (Delaware),giri per uno sviluppo di oltre 640 km, il via della gara alle 20 italiane (le 14 locali). La gara successiva sarà il 23 maggio a ...Dal Darlington Raceway (South Carolina) la NASCAR Cup Series si prepara a scendere in pista al Dover International Speedway, un nuovo short-track dove tutto può succedere. Dopo lo speciale evento in c ...Round numero 16 del campionato Nascar 2021 per derivate di serie: in pista dalle 20 italiane con Denny Hamlin, che guida la classifica Sedicesimo round su 31 della Nascar 2021, il campionato americano ...