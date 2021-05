Dopo Kena | Bridge of Spirits | Ember Labs pensa al prossimo gioco per PS5 – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di lunedì 17 maggio 2021)ofè statoto tenendo in mente PS4, ma ildisfrutterà meglio l’hardware next gen di PS5 e l’SSD..of, il nuovoper PC, PS5 e PS4 da parte di, non è ancora uscito ma il team a quanto pare sta già sviluppando il suotitolo, che sarà progettato considerando già PS5 come base di partenza. L’informazione deriva da un’intervista pubblicata qualche giorno fa al team di sviluppo, nella quale viene menzionato il nuovoin sviluppo per PS5of ...

LucaVettraino : Se passi a Kena metti il mio codice dopo un mese ti arriverà 5€ di ricarica Gratis Invita un tuo amico indicandog… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo Kena

Multiplayer.it

... Ragnarok (2021, probabile rinvio al 2022) Final Fantasy XVI (TBA) Forspoken (2022), Bridge of ... Hellblade II (TBA) PlayStation 5 vs Xbox Series X: prospetti e conclusioniun'ottava ...... sul numero di telefono che desideri passare a, un nuovo CODICE che potrai inoltrare a chi vuoi tu; Non appena anche il tuo amico porterà il suo numero e diventerà Clienteogni ...Kena: Bridge of Spirits è stato pensato tenendo in mente PS4, ma il prossimo gioco di Ember Labs sfrutterà meglio l'hardware next gen di PS5 e l'SSD.. Kena: Bridge of Spirits, il nuovo gioco per PC, ...TRIESTE. Un nuovo decreto per fare un altro passo in avanti verso la ripartenza. La cabina di regia si riunisce lunedì 17 maggio per decidere cosa e quando ripartirà nella prossime settimane, a partir ...