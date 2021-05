Ddl Zan, i "diritti civili" da difendere sono anche quelli non instagrammabili (Di lunedì 17 maggio 2021) Un pensiero a riguardo del Ddl Zan, mentre scrivo queste parole sorrido, ho sentito molti parlarne, tanti scriverne ma davvero pochi leggerne il testo. Di solito prima di commentare o elaborare una riflessione su un dato argomento, si presuppone che la persona in questione abbia qualche conoscenza a riguardo o per lo meno che si sia informata prima. In questo caso, credo che siano state poche le persone sul piede di guerra per l’approvazione di questa legge, che abbiano effettivamente letto il testo. Con questa doverosa premessa fatta, io il testo di legge l’ho letto e la mia opinione è la seguente : si tratta di un testo con dei concetti e principi sacrosanti che al contempo però non contiene nulla di sensazionale o scioccante, nessun affronto alla libertà d’espressione ma neanche nulla che possa essere considerato un nuovo “baluardo dei diritti” o ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 17 maggio 2021) Un pensiero a riguardo del Ddl Zan, mentre scrivo queste parole sorrido, ho sentito molti parlarne, tanti scriverne ma davvero pochi leggerne il testo. Di solito prima di commentare o elaborare una riflessione su un dato argomento, si presuppone che la persona in questione abbia qualche conoscenza a riguardo o per lo meno che si sia informata prima. In questo caso, credo che siano state poche le persone sul piede di guerra per l’approvazione di questa legge, che abbiano effettivamente letto il testo. Con questa doverosa premessa fatta, io il testo di legge l’ho letto e la mia opinione è la seguente : si tratta di un testo con dei concetti e principi sacrosanti che al contempo però non contiene nulla di sensazionale o scioccante, nessun affronto alla libertà d’espressione ma nenulla che possa essere considerato un nuovo “baluardo dei” o ...

