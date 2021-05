Covid, Oms: “Calo casi e decessi per seconda settimana consecutiva” (Di lunedì 17 maggio 2021) “Calo globale dei casi e dei decessi per Covid-19 per la seconda settimana consecutiva”. Lo sottolinea il direttore dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante la conferenza stampa Oms a Ginevra, sottolineando che “anche dove i casi di Covid-19 sono diminuiti, il sequenziamento genetico è fondamentale in modo che le varianti possano essere monitorate e le misure non siano allentate prematuramente”. “E’ essenziale – sostiene – che siano pienamente rispettate le norme del diritto umanitario internazionale. In particolare, gli operatori sanitari, gli ospedali e le infrastrutture sanitarie dovrebbero sempre essere protetti. La protezione dei sanitari e delle strutture mediche è un imperativo in tutte ... Leggi su italiasera (Di lunedì 17 maggio 2021) “globale deie deiper-19 per la”. Lo sottolinea il direttore dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante la conferenza stampa Oms a Ginevra, sottolineando che “anche dove idi-19 sono diminuiti, il sequenziamento genetico è fondamentale in modo che le varianti possano essere monitorate e le misure non siano allentate prematuramente”. “E’ essenziale – sostiene – che siano pienamente rispettate le norme del diritto umanitario internazionale. In particolare, gli operatori sanitari, gli ospedali e le infrastrutture sanitarie dovrebbero sempre essere protetti. La protezione dei sanitari e delle strutture mediche è un imperativo in tutte ...

