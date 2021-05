Covid, C. Conti: Comune può ridurre affitto locali pubblici a ristoranti (Di lunedì 17 maggio 2021) La Pubblica amministrazione può ridurre gli affitti alle imprese della ristorazione che hanno affittato i locali a causa delle chiusure anti - Covid. Lo stabilisce la Corte dei Conti pronunciandosi su ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 17 maggio 2021) La Pubblica amministrazione puògli affitti alle imprese della ristorazione che hanno affittato ia causa delle chiusure anti -. Lo stabilisce la Corte deipronunciandosi su ...

Advertising

MetrodoroT : @gianlucac1 In Mex ad es. hanno ricalcolato i morti covid in +60% ma se faccio stessa ratio con numero di casi non… - la_staxy : RT @MediasetTgcom24: Covid, C. Conti: Comune può ridurre affitto locali pubblici a ristoranti #Coronavirus - MediasetTgcom24 : Covid, C. Conti: Comune può ridurre affitto locali pubblici a ristoranti #Coronavirus - socialmiliac : RT @ItaliaOggi: La Corte dei Conti: gli enti locali possono ridurre gli affitti alle imprese di ristorazione chiuse per Covid - EffetiVerona : RT @ItaliaOggi: La Corte dei Conti: gli enti locali possono ridurre gli affitti alle imprese di ristorazione chiuse per Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Conti Parte da Ravenna la 13° tappa del Giro d'Italia dedicato a Dante, venerdì 21 Maggio: le modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico ... Come stabilisce la normativa anti Covid, per le visite al sabato e nei giorni festivi l'ingresso ... via Moradei, via Salietti (nel tratto compreso fra via Faentina e via Branzanti), via Romolo Conti (...

Covid, C. Conti: Comune può ridurre affitto locali pubblici a ristoranti La Pubblica amministrazione può ridurre gli affitti alle imprese della ristorazione che hanno affittato i locali a causa delle chiusure anti - Covid. Lo stabilisce la Corte dei Conti pronunciandosi su una richiesta del sindaco di un Comune del Ravennate e riferita a un locale di proprietà municipale. Sarebbe infatti difficile, afferma la ...

Covid, C. Conti: Comune può ridurre affitto locali pubblici a ristoranti TGCOM Napoli: sfrattata malgrado stop covid, da 21 giorni vive in auto percepisco un 'mantenimento' di appena 500 euro al mese, 400 dei quali dovrebbero andare ai miei figli, ma io con 100 euro non posso vivere. Ho anche subìto maltrattamenti fisici e morali, ma ora ...

Covid, C. Conti: Comune può ridurre affitto locali pubblici a ristoranti La Pubblica amministrazione può ridurre gli affitti alle imprese della ristorazione che hanno affittato i locali a causa delle chiusure anti-Covid. Lo stabilisce la Corte dei Conti pronunciandosi su u ...

Come stabilisce la normativa anti, per le visite al sabato e nei giorni festivi l'ingresso ... via Moradei, via Salietti (nel tratto compreso fra via Faentina e via Branzanti), via Romolo(...La Pubblica amministrazione può ridurre gli affitti alle imprese della ristorazione che hanno affittato i locali a causa delle chiusure anti -. Lo stabilisce la Corte deipronunciandosi su una richiesta del sindaco di un Comune del Ravennate e riferita a un locale di proprietà municipale. Sarebbe infatti difficile, afferma la ...percepisco un 'mantenimento' di appena 500 euro al mese, 400 dei quali dovrebbero andare ai miei figli, ma io con 100 euro non posso vivere. Ho anche subìto maltrattamenti fisici e morali, ma ora ...La Pubblica amministrazione può ridurre gli affitti alle imprese della ristorazione che hanno affittato i locali a causa delle chiusure anti-Covid. Lo stabilisce la Corte dei Conti pronunciandosi su u ...