Covid: al via cabina regia, a seguire Cdm su riaperture (Di lunedì 17 maggio 2021) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - E' iniziata a Palazzo Chigi la cabina di regia tra il premier Mario Draghi e i capi delegazione delle forze di maggioranza sul timing delle riaperture. A seguire ci sarà il Consiglio dei ministri che dovrà approvare il nuovo decreto che detterà i tempi, rivisti, dell'allentamento delle misure, coprifuoco compreso. Al vertice in corso stanno prendendo parte anche il coordinatore e il portavoce del Cts, Franco Locatelli e Silvio Brusaferro.

Ultime Notizie dalla rete : Covid via Zingaretti: "Nel Lazio - 95% di mortalità per gli anziani" ... in questo caso è emerso che la mortalità per Covid - 19 si è ridotta del 95%. "Fra qualche ora ... il vaccino funziona e se oggi possiamo pensare a un allentamento delle restrizioni è per via del ...

Taiwan, i contagi esplodono nel “Paese modello” della lotta al Covid: via a chiusure e restrizioni Fanpage.it Sostegni Bis a chi toccano i 40 miliardi di Draghi Rinviato ancora il Decreto Sostegno Bis, le ultime ipotesi sono di un approdo (con via libera) al tavolo del governo a metà di questa settimana. Le bozze circolano però ormai da tempo e, salvo colpi d ...

