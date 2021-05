Coprifuoco Italia | Costa | “Oggi prolungamento | via a giugno”

(Di lunedì 17 maggio 2021) Sulin“credo si debba andare per gradi:con la cabina di regia capiremo se prolungarlo di un’ora o 2” rispetto alle 22, e poi “averrà abolito”. Lo ha dichiarato a ’24 Mattino’ su Radio 24 il sottosegretario alla Salute Andrea(Nci). A Palazzo Chigi si discutedi riaperture e dello spostamento delalle 23 o a mezzanotte. “I dati ci dicono che c’è un miglioramento e ogni giorno somministriamo oltre 500mila vaccini – ha sottolineato-. Il 26 aprile abbiamo iniziato il percorso delle riaperture, siamo convinti che continuando così non torneremo a chiudere”. Sull’apertura dei ristoranti al chiuso anche la sera e la consumazione del caffè al bancone dei bar, “la cabina di regina di ...

Leggi anche Coprifuoco e riaperture, oggi la cabina di regia, Ricciardi: "Via il 2 giugno se continuiamo così" A Palazzo Chigi si discute oggi di riaperture e dello spostamento del coprifuoco alle 23 o a mezzanotte. Da oggi possibile prenotare il vaccino anche per i 40enni attraverso il sito generale di Poste italiane. Vaccini covid19, si parte con i 40enni, aperte le prenotazioni. L'Italia prosegue la sua campagna vaccinale e inizia a vedere la luce in fondo al tunnel. Pronti a ripartire i ristoranti al chiuso, le palestre, le piscine.