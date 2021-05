Claudio Baglioni: regalo enorme per i suoi 70 anni (Di lunedì 17 maggio 2021) Claudio Baglioni ha compiuto 70 anni e i suoi fan come lo hanno festeggiato? Regalandogli un murales: il “dono” è stato realizzato proprio nel quartiere dove ha trascorso la sua infanzia e adolescenza: a Centocelle. Una grande sorpresa per il cantautore. Claudio Baglioni e i suoi 70 anni: una strada disseminata di successi. Di canzoni conosciute in tutto il mondo, di milioni di copie vendute. Un artista che Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 17 maggio 2021)ha compiuto 70e ifan come lo hanno festeggiato? Regalandogli un murales: il “dono” è stato realizzato proprio nel quartiere dove ha trascorso la sua infanzia e adolescenza: a Centocelle. Una grande sorpresa per il cantautore.e i70: una strada disseminata di successi. Di canzoni conosciute in tutto il mondo, di milioni di copie vendute. Un artista che Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Agenzia_Ansa : Un murale nel quartiere romano di Centocelle: l'omaggio per i 70 anni di Claudio Baglioni. L'artista grato per l'en… - Agenzia_Ansa : Claudio Baglioni compie 70 anni ma 'la vita è adesso'. Artista da 60 milioni di copie, pioniere della musica negli… - GabrieleMuccino : Cresciuto con l’orizzonte infinito degli anni ‘80, amando la vita, la natura, sognando il cinema e l’amore, accompa… - zizigong : RT @f_uccheddu: In questo mondo che copia tutto, l’unica cosa che non si può copiare è un’emozione. ~ Claudio Baglioni ~ - _acquadallaluna : RT @dantonio_luca: '.. E non lasciare andare un giorno per ritrovar te stesso.. figlio di un cielo così bello.. Perché la vita è adesso.' (… -