(Di lunedì 17 maggio 2021) Ai microfoni di Radio Anch’io Sport ha parlato l’ex arbitro, Paolo, esponendo la sua opinione in merito alle vicende arbitrali, che in seguito al … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

tuttonapoli : Furia Casarin: 'Arbitri costretti a sottostare a regole ridicole, è un calcio dove cadono tutti!' - TuttoMercatoWeb : Casarin: 'Gli arbitri devono sottostare a regole ridicole. Qualcuno vuole cambiare il calcio' - bafius11 : A #RadioAnchIoSport va in onda la celebrazione di #Calvarese (miglior arbitro di Serie A quest'anno) e della… -

Ultime Notizie dalla rete : Casarin Arbitri

Nel finale succede di tutto, glifischiano fallo di Gentile su Daye che sbaglia il primo ... 19 - 18, 11 - 10 Progressivi: 14 - 24, 35 - 43, 62 - 63, 81 - 81, 92 - 91 Reyer Venezia :, ...L'ex designatore degliPaoloai microfoni di 1 Station Radio. ha parlato del rigore negato al Benevento. "L'arbitro Doveri ha visto ciò che hanno visto tutti, ovvero il contratto tra il giocatore del ...Ai microfoni di Radio Anch'io Sport ha parlato l'ex arbitro, Paolo Casarin, esponendo la sua opinione in merito alle vicende arbitrali, che in seguito al ...L'ex direttore di gara Paolo Casarin ha detto la sua su quanto successo tra Juventus ed Inter, partita molto discussa per l'arbitraggio di Calvarese. Paolo Casarin, ex arbitro, ha rilasciato alcune ...