Advertising

Gazzetta_it : È Pioli il tabù di Semplici: mai battuto. E il #Cagliari contro il #Milan soffre sempre #MilanCagliari - CagliariCalcio : ?? | SALA STAMPA #Semplici: 'Il coronamento di un percorso eccezionale, grazie ai ragazzi' ??… - Rikymilanista92 : @gaiacagliari96 il Cagliari ha fatto bene a dare il massimo, la colpa è del Milan che è entrato in campo con la men… - Mediagol : #Cagliari, Semplici: 'Salvezza? In pochi ci credevano. Ecco la partita della svolta'. E sul suo futuro...… - Radio24_news : RT @tutticonvocati: [??PODCAST] Orgoglio #Cagliari, stop #Milan - Oggi con: @FrancescoOrdine @BorisSollazzo @leo_semplici @PCiabatti RIA… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Semplici

"A fine stagione vedrò presidente e direttore. Vedremo se si potrà programmare qualcosa di comune accordo, i matrimoni si fanno in due". Lo dice l'allenatore delLeonardoai microfoni di 'Tutti Convocati' su Radio24, in merito al suo futuro. "E' stata un'esperienza straordinaria guidare una squadra che rappresenta una regione, un popolo", ...Leonardo, allenatore del, racconta il difficile percorso per portare i rossoblù alla salvezza Portare ilalla salvezza è stato un percorso difficile. Ad affermarlo è proprio il ...Cagliari, 17 mag. (Adnkronos) - "A fine stagione vedrò presidente e direttore. Vedremo se si potrà programmare qualcosa di comune accordo, i matrimoni si fanno in due". Lo dice l'allenatore del Caglia ...A Tmw Radio il tecnico fiorentino ha aggiunto: “ci siamo prefissati a inizio avventura che ci saremmo incontrati a fine campionato” A sentire Leonardo Semplici la certezza di una sua permanenza al Cag ...