Anna Tatangelo | curiosità e vita privata | da ragazzina prodigio al top delle classifiche

Advertising

Antimo_Mallardo : Anna Tatangelo che insegna a Noemi il concetto di copertina fatta bene ! - SPYit_official : Anna Tatangelo completamente nuda in “Annazero”, il nuovo disco: la tracklist #annazero #annatatangelo #musica… - elenap_91 : RT @MusicTvOfficial: ?? @_AnnaTatangelo_: il nuovo album è #Annazero, dal 28 maggio TRACKLIST ???? - andreapalazzo2 : RT @MusicTvOfficial: ?? @_AnnaTatangelo_: il nuovo album è #Annazero, dal 28 maggio TRACKLIST ???? - chiarusso_ : RT @nick_fatato: IL SERVIZIO. IL CONCETTO. LA GENIALITÀ DELL’ANNA(O)ZERO. LA RINASCITA. LA NUOVA ANNA CHE SEGNA IL PRIMA TATANGELO E DOPO T… -

Ultime Notizie dalla rete : Anna Tatangelo

A pochi giorni da Serenata ,annuncia l'uscita del suo nuovo e attesissimo album Annazero , disponibile da venerdì 28 maggio e disponibile in pre - save qui . Dopo Guapo feat. Geolier, Fra me e te feat. Gemitaiz ...si intitola "ANNAZERO" il suo nuovo album in uscita venerdì 28 maggio. "ANNAZERO", anticipato dal successo di "GUAPO" feat. Geolier, di "FRA ME E TE" feat. Gemitaiz, due grandi ...Anna Tatangelo ha fatto nuove rivelazioni sulla sua relazione passata con Gigi D'Alessio e su quanto a detta sua avrebbe influito sulla sua carriera ...Anna Tatangelo presenta il nuovo disco che segna una volta per tutte la sua rinascita e il suo cambiamento musicale.