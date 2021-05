anteprima24 : ** A #Faicchio saranno inaugurate due panchine viola: è il primo comune sannita ** -

Ultime Notizie dalla rete : Faicchio saranno

LabTV

Le panchine viola della gentilezza, cheinaugurate il 26 Giugno,collocate nelle vicinanze del Municipio e del Campo Sportivo Comunale. Come previsto dalle linee guida sarà ...... in piazza Carmine Rossi, 1; uno a Cerreto Sannita , in corso Umberto I, 213; due a, in ... Tutti questi datiregolarmente aggiornati durante la giornata e, inoltre,disponibili ...Il comune di Fiacchio su iniziativa del Sindaco Lombardi Nino e proposta dell’Assessore alla Gentilezza Palmieri Nadia ...Panchine viola a Faicchio, l'inaugurazione il prossimo 26 giugno: saranno collocate nelle vicinanze del Municipio e del Campo Sportivo ...