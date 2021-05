Vaticano, Marogna: “Pronta ad essere ascoltata dal Copasir, non opporrò segreti” (Di domenica 16 maggio 2021) (Adnkronos) – Nuovo colpo di scena nell’indagine vaticana che vede indagata Cecilia Marogna, la manager cagliaritana divenuta nota alle cronache come ‘dama del cardinale’ per il rapporto con l’ex sostituto della Segreteria di Stato Angelo Becciu, che la incaricò di alcune attività di intelligence per conto della Santa Sede con tanto di lettera di presentazione, datata 17 novembre 2017, in cui attestava che Cecilia Marogna “presta servizio professionale come analista geopolitico e consulente relazioni esterne per la Segreteria di Stato – Sezione Affari generali”. Marogna, a quanto apprende l’Adnkronos, ora si dice Pronta ad essere audita dal Copasir, annunciando che non porrà più alcun segreto o veto in virtù delle funzioni svolte a favore della Segreteria di Stato Vaticana nei ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 16 maggio 2021) (Adnkronos) – Nuovo colpo di scena nell’indagine vaticana che vede indagata Cecilia, la manager cagliaritana divenuta nota alle cronache come ‘dama del cardinale’ per il rapporto con l’ex sostituto della Segreteria di Stato Angelo Becciu, che la incaricò di alcune attività di intelligence per conto della Santa Sede con tanto di lettera di presentazione, datata 17 novembre 2017, in cui attestava che Cecilia“presta servizio professionale come analista geopolitico e consulente relazioni esterne per la Segreteria di Stato – Sezione Affari generali”., a quanto apprende l’Adnkronos, ora si diceadaudita dal, annunciando che non porrà più alcun segreto o veto in virtù delle funzioni svolte a favore della Segreteria di Stato Vaticana nei ...

Advertising

zazoomblog : Vaticano Marogna: Pronta ad essere ascoltata dal Copasir non opporrò segreti - #Vaticano #Marogna: #Pronta #essere - lifestyleblogit : Vaticano, Marogna: 'Pronta ad essere ascoltata dal Copasir, non opporrò segreti' - - Adnkronos : Nuovo colpo di scena nell'indagine del #Vaticano che vede indagata la manager cagliaritana Cecilia #Marogna. - TV7Benevento : Vaticano, Marogna: 'Pronta ad essere ascoltata dal Copasir, non opporrò segreti'... - italiaserait : Vaticano, Marogna: “Pronta ad essere ascoltata dal Copasir, non opporrò segreti” -