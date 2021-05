Uomini e donne: ex dama del trono over si candida per il Grande Fratello (Di domenica 16 maggio 2021) Un ex dama del trono over di Uomini e donne si è candidata per il Grande Fratello e non ha perso tempo per lanciare una frecciatina a Sperti Alfonso SignoriniStiamo parlando di un ex dama molto amata e seguita tempo fa a Uomini e donne. Si tratta nel dettaglio di Anna Tedesco che di recente si è lasciata andare ad una lunga intervista. Della signora di Gubbio ne abbiamo già parlato in un’altra occasione… A quanto pare, Anna in onda su White Radio condotto da Lorenzo Amatulli, ha attaccato Gianni Sperti e si è candidata al Grande Fratello Vip 6. Anna Tedesco si candida per il Grande ... Leggi su formatonews (Di domenica 16 maggio 2021) Un exdeldisi èta per ile non ha perso tempo per lanciare una frecciatina a Sperti Alfonso SignoriniStiamo parlando di un exmolto amata e seguita tempo fa a. Si tratta nel dettaglio di Anna Tedesco che di recente si è lasciata andare ad una lunga intervista. Della signora di Gubbio ne abbiamo già parlato in un’altra occasione… A quanto pare, Anna in onda su White Radio condotto da Lorenzo Amatulli, ha attaccato Gianni Sperti e si èta alVip 6. Anna Tedesco siper il...

