"Superiamo il coprifuoco" Speranza capitola davanti ai dati e a Salvini. Costretto alla resa (Di domenica 16 maggio 2021) Roberto Speranza si arrende a Matteo Salvini e all'evidenza dei numeri sul coronavirus: "Con dati in miglioramento possiamo allentare e poi superare il coprifuoco" in Italia, dice il ministro della Salute, durante la sua visita agli Internazionali d'Italia di Tennis a Roma. "È bello rivedere il pubblico in sicurezza ad una manifestazione sportiva. Possiamo proseguire con ragionata fiducia nel percorso di graduali riaperture delle altre attività, mantenendo ancora la necessaria prudenza", evidenzia il ministro, sottolineando che "questo è possibile proprio grazie alle misure adottate in questi mesi e ai comportamenti corretti della stragrande maggioranza delle persone e, naturalmente, grazie alla campagna di vaccinazione che è la leva fondamentale per aprire una nuova stagione nel Paese". Riaperture e ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 maggio 2021) Robertosi arrende a Matteoe all'evidenza dei numeri sul coronavirus: "Conin miglioramento possiamo allentare e poi superare il" in Italia, dice il ministro della Salute, durante la sua visita agli Internazionali d'Italia di Tennis a Roma. "È bello rivedere il pubblico in sicurezza ad una manifestazione sportiva. Possiamo proseguire con ragionata fiducia nel percorso di graduali riaperture delle altre attività, mantenendo ancora la necessaria prudenza", evidenzia il ministro, sottolineando che "questo è possibile proprio grazie alle misure adottate in questi mesi e ai comportamenti corretti della stragrande maggioranza delle persone e, naturalmente, graziecampagna di vaccinazione che è la leva fondamentale per aprire una nuova stagione nel Paese". Riaperture e ...

