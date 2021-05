Sangiovanni | le prime parole dopo la sconfitta ed il messaggio di Rudy Zerbi

Leggi su biccy

(Di domenica 16 maggio 2021)ieri a sorpresa si è classificato secondo ad Amici, perdendo al televoto finale contro Giulia Stabile, che ha trionfato infrangendo a sua insaputa due record. Intervistato a caldo da WittyTv, queste sono state lepost-di: “Io ho scoperto la musica da pochissimo e non pensavo potesse farmi così del bene. Non pensavo che potesse fare del bene a così tante persone e di questo sono veramente fiero. Ho vinto anche un premio per la scrittura e scrivendo da così poco è una cosa che mi rende fiero e continuerò a scrivere e continuerò a migliorare sicuramente e a fare del bene – per quel che posso – alle persone. Visto da fuori è inimmaginabile quello che poi succede qui dentro. Non mi sono mai sentito adatto a nessun tipo di contesto. Invece qui ho scoperto che ...