Roma, 31enne precipita da Ponte Garibaldi per scattarsi un selfie. È grave (Di domenica 16 maggio 2021) grave incidente a Roma, ragazzo di 31 anni precipita da Ponte Garibaldi per scattarsi un selfie. È ricoverato in gravi condizioni il ragazzo di 31 anni precipitato da Ponte Garibaldi, a Roma, mentre si scattava un selfie con il suo cellulare. Il ragazzo è stato ricoverato in ospedale per essere sottoposto ad un intervento chirurgico. Sul caso indaga la Polizia. Roma, ragazzo di 31 anni precipita da Ponte Garibaldi per scattarsi un selfie L’incidente è avvenuto nella serata del 15 maggio. Il ragazzo si trovava in zona Trastevere, nel cuore di Roma. Arrivato ... Leggi su newsmondo (Di domenica 16 maggio 2021)incidente a, ragazzo di 31 annidaperun. È ricoverato in gravi condizioni il ragazzo di 31 annito da, a, mentre si scattava uncon il suo cellulare. Il ragazzo è stato ricoverato in ospedale per essere sottoposto ad un intervento chirurgico. Sul caso indaga la Polizia., ragazzo di 31 annidaperunL’incidente è avvenuto nella serata del 15 maggio. Il ragazzo si trovava in zona Trastevere, nel cuore di. Arrivato ...

