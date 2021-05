Nadal Re di Roma per la decima volta, Djokovic KO (Di domenica 16 maggio 2021) Roma (ITALPRESS) – E' ancora una volta Rafa Nadal il Re di Roma.Lo spagnolo, terzo nel ranking Atp e numero due del seeding, ha vinto la finale degli Internazionali d'Italia di tennis, battendo in finale il serbo Novak Djokovic, uno del mondo e del tabellone, col punteggio di 7-5 1-6 6-3. Per Nadal si tratta del decimo trionfo sui campi in terra battuta del Foro Italico, dove è andato in scena il torneo Masters 1000 dotato di un montepremi pari a 2.082.960 euro.Al termine di una autentica battaglia, durata 2 ore e 49 minuti, il giocatore maiorchino ha dimostrato di essere ancora il più forte di tutti sul rosso. La prima volta si era imposto a Roma nel 2005. Adesso Nadal, che quest'anno si è imposto pure nella “sua” Barcellona, punterà ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 maggio 2021)(ITALPRESS) – E' ancora unaRafail Re di.Lo spagnolo, terzo nel ranking Atp e numero due del seeding, ha vinto la finale degli Internazionali d'Italia di tennis, battendo in finale il serbo Novak, uno del mondo e del tabellone, col punteggio di 7-5 1-6 6-3. Persi tratta del decimo trionfo sui campi in terra battuta del Foro Italico, dove è andato in scena il torneo Masters 1000 dotato di un montepremi pari a 2.082.960 euro.Al termine di una autentica battaglia, durata 2 ore e 49 minuti, il giocatore maiorchino ha dimostrato di essere ancora il più forte di tutti sul rosso. La primasi era imposto anel 2005. Adesso, che quest'anno si è imposto pure nella “sua” Barcellona, punterà ...

Advertising

WeAreTennisITA : RAFA SI RIPRENDE ROMA ?? Rafael Nadal batte ancora una volta Novak Djokovic in finale a Roma, ci riesce per 7-5 1-6… - angelomangiante : Il più grande tennista di tutti i tempi sulla terra rossa. ?????????? Gladiatore Rafa. Decimo titolo a Roma!! Leggenda.… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS MASTERS 1000 ROMA, DECIMO TRIONFO DI RAFA NADAL BATTUTO IN FINALE NOVAK DJOKOVIC 7-5, 1-6, 6-3 ??… - GallinganiR : “La forza mentale distingue i campioni dai quasi campioni” Rafa Nadal #roma #internazionaliditennis #attitude… - SkySport : Nadal conquista gli Internazionali di tennis a Roma per la 10^ volta: i trionfi. FOTO #SkyTennis #Tennis #SkySport… -