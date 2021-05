MILAN-CAGLIARI: statistiche e curiosità dopo il match / News (Di domenica 16 maggio 2021) Si è da poco conclusa MILAN-CAGLIARI, gara del 37° turno di Serie A. Nella video News alcuni numeri, statistiche e curiosità sulla partita Leggi su pianetamilan (Di domenica 16 maggio 2021) Si è da poco conclusa, gara del 37° turno di Serie A. Nella videoalcuni numeri,sulla partita

Advertising

goal : ?? Juventus fixtures: ?? | Atalanta (Coppa Italia final) A | Bologna ??? AC Milan fixtures: H | Cagliari A | Atalant… - ZZiliani : Adesso, affinchè tutto si compia, l’auspicio di chi ama il calcio è che il #Milan stasera vinca (il #Cagliari si sa… - ZZiliani : A proposito del #Cagliari che stasera ha fermato il #Milan. In #CagliariJuve al minuto 12 #Ronaldo fece questa entr… - aldoolaf81 : RT @INTER291103: Il Cagliari non faceva punti in casa del Milan da un 2-2 del 17 novembre 1999. Aveva perso le ultime QUINDICI partite cons… - gilnar76 : MILAN SHOCK! IL CAGLIARI AMPLIFICA LE SPERANZE DELLA JUVE | Milan-Cagliari 0-0 #Amala #Fcinternazionale #Forzainter… -