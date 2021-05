Milan-Cagliari 0-0, la Champions si decide in volata (Di domenica 16 maggio 2021) (Adnkronos) – Il Milan non va oltre un pareggio a reti inviolate con il Cagliari, già sicuro della salvezza, e spreca la prima occasione per blindare la qualificazione alla Champions League. La sfida di San Siro finisce 0-0, un risultato che non basta ai rossoneri per festeggiare con una giornata di anticipo il ritorno tra le grandi d’Europa. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 16 maggio 2021) (Adnkronos) – Ilnon va oltre un pareggio a reti inviolate con il, già sicuro della salvezza, e spreca la prima occasione per blindare la qualificazione allaLeague. La sfida di San Siro finisce 0-0, un risultato che non basta ai rossoneri per festeggiare con una giornata di anticipo il ritorno tra le grandi d’Europa. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

goal : ?? Juventus fixtures: ?? | Atalanta (Coppa Italia final) A | Bologna ??? AC Milan fixtures: H | Cagliari A | Atalant… - ZZiliani : Adesso, affinchè tutto si compia, l’auspicio di chi ama il calcio è che il #Milan stasera vinca (il #Cagliari si sa… - acmilan : ? @StarCasinoSport è Match Sponsor di #MilanCagliari ? Goditi i 5 gol rossoneri più belli a San Siro e buona parti… - Sparecchiavoh : @Ruttosporc @Cami_o_LaNoia Vi seguo zero stavolta. Tutti vogliamo la mafia fuori dalla CL, ma parliamo del Cagliari… - Bolly975 : @MomblanOfficial Il Cagliari, salvo, va a impattare zero a zero a San Siro. Noi con qualificazione Champions in bal… -