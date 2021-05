Mihajlovic | “Il mio nome viene accostato sempre a grandi club | ma poi non succede nulla”

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 16 maggio 2021) Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore del Bologna, Sinisa, ha parlato della sfida di domani sul campo del Verona: “Vorrei arrivare al decimo posto. E’ sicuramente un’obiettivo perché vincendo domani possiamo andare nella parte sinistra della classifica e raggiungere gli obiettivi che erano prefissati a inizio stagione: quello di salvarsi, che era l’obiettivo di tante squadre quest’anno anche se vedo che ci sono due pesi e due misure su questo… Altre squadre festeggiano la salvezza, qui da noi no. E mi dispiace perché noi non siamo mai entrati nella lotta per non retrocedere e lo abbiamo fatto facendo allo stesso tempo esordire tanti giovani. Nonostante questo abbiamo anche la possibilità di finire il campionato nella parte sinistra della classifica”. Sul futuro: “Aspettiamo… Ho altri due anni di contratto ma nel calcio non si sa mai quello che può ...