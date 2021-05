Mara Venier crolla e chiede l’intervento degli ospiti: “Aiutatemi” (Di domenica 16 maggio 2021) Grande emozione nella puntata di oggi di “Domenica In”. La padrona di casa Mara Venier invoca l’aiuto dei suoi ospiti: “Aiutatemi” Come ogni settimana Mara Venier torna in onda con… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 16 maggio 2021) Grande emozione nella puntata di oggi di “Domenica In”. La padrona di casainvoca l’aiuto dei suoi: “” Come ogni settimanatorna in onda con… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it.

Advertising

chetempochefa : 'Sii gentile con uno straniero in difficoltà, un giorno quello straniero potresti essere tu.' Mara Venier e… - chetempochefa : Oggi dalle 16.30 non perdetevi @fabfazio in collegamento a Domenica In con Mara Venier, che sarà nostra ospite ques… - piacalvi1 : RT @vittorianicolo: Il ricordo di #DomenicaIn dedicato a #FrancescoNuti è stato commovente. Grazie a Mara Venier, agli intervenuti, al gran… - infoitcultura : Mara Venier su Francesco Nuti: “Non era giusto” il racconto straziante - infoitcultura : Domenica in, 'aiutatemi': il dramma di Francesco Nuti irrompe su Rai 1, crollo di Mara Venier -