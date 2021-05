Loggia Ungheria, Ardita: “Mi aspetto piena chiarezza su questa vicenda” (Di domenica 16 maggio 2021) “Penso che in questo momento sia giusto andare a fondo, capire tutte le contraddizioni, da magistrato e cittadino aspetto che si faccia piena chiarezza su questa vicenda”. Lo ha detto Sebastiano Ardita, magistrato e consigliere del Csm, ospite di ‘Non è l’Arena’, parlando a proposito della vicenda che lo vede coinvolto nei verbali dell’avvocato Piero Amara riguardati la presunta Loggia segreta ‘Ungheria’. “Io sto molto bene, non mi ero mai abituato all’idea di un attentato all’integrità morale, avendo una vita assolutamente lineare e trasparente non temo questo attacco”, ha spiegato. E poi: “Può capitare nella vita professionale di essere oggetto anche di una calunnia, quello che è più grave è trovarsi al centro di circostanze che ... Leggi su italiasera (Di domenica 16 maggio 2021) “Penso che in questo momento sia giusto andare a fondo, capire tutte le contraddizioni, da magistrato e cittadinoche si facciasu”. Lo ha detto Sebastiano, magistrato e consigliere del Csm, ospite di ‘Non è l’Arena’, parlando a proposito dellache lo vede coinvolto nei verbali dell’avvocato Piero Amara riguardati la presuntasegreta ‘’. “Io sto molto bene, non mi ero mai abituato all’idea di un attentato all’integrità morale, avendo una vita assolutamente lineare e trasparente non temo questo attacco”, ha spiegato. E poi: “Può capitare nella vita professionale di essere oggetto anche di una calunnia, quello che è più grave è trovarsi al centro di circostanze che ...

