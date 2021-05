Kobe Bryant nella Hall of Fame, il commovente discorso della moglie Vanessa (Di domenica 16 maggio 2021) É trascorso più di un anno dalla tragica scomparsa di Kobe Bryant, campione dei Lakers, e della figlia Gianna. I due hanno perso la vita in seguito a un fatale incidente in elicottero: il loro ricordo continua tuttavia a rimanere vivo. La scorsa notte, infatti, si è tenuta la cerimonia attraverso la quale l’ex cestista è entrato ufficialmente a far parte della Hall of Fame, la lista dei migliori giocatori di sempre della Nba. A prendere parola nel corso della cerimonia, è stata la moglie Vanessa, che ha pronunciato commoventi parole nei confronti del defunto marito. “Ce l’hai fatta, sei un vero campione (…) Vorrei che mio marito fosse qui. Avrebbe una lunga lista di persone da ringraziare che lo hanno ispirato e gli ... Leggi su dilei (Di domenica 16 maggio 2021) É trascorso più di un anno dalla tragica scomparsa di, campione dei Lakers, efiglia Gianna. I due hanno perso la vita in seguito a un fatale incidente in elicottero: il loro ricordo continua tuttavia a rimanere vivo. La scorsa notte, infatti, si è tenuta la cerimonia attraverso la quale l’ex cestista è entrato ufficialmente a far parteof, la lista dei migliori giocatori di sempreNba. A prendere parola nel corsocerimonia, è stata la, che ha pronunciato commoventi parole nei confronti del defunto marito. “Ce l’hai fatta, sei un vero campione (…) Vorrei che mio marito fosse qui. Avrebbe una lunga lista di persone da ringraziare che lo hanno ispirato e gli ...

