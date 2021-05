Gli insulti (vergognosi) a Carlo e Christian, papà di Julian e Sebastian: “Fanno schifo, vanno fustigati” (Di domenica 16 maggio 2021) “Non serve la legge Zan per capire che questi due egoisti vanno fustigati”, è uno dei commenti. Un altro: “Se li avete comprati al mercato dell’utero in affitto allora il leghista che voleva aprire i forni per i gay non aveva tutti i torti”. E ancora: “Spero che questi bimbi, una volta cresciuti, gli sputino in faccia”. Poi: “Vedremo tra un po’ come saranno cresciute queste creature. Sempre che non li stuprino prima”. Questi sono solo alcuni dei commenti vergognosi che sono stati scritti da qualche uomo e donna passati per la pagina Facebook del consigliere regionale della Toscana e fondatore della onlus #vorreiprendereiltreno Iacopo Melio. Che, in occasione della giornata internazionale della famiglia aveva deciso di condividere lo scatto che ritrae Carlo e Christian con i loro figli ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 16 maggio 2021) “Non serve la legge Zan per capire che questi due egoisti”, è uno dei commenti. Un altro: “Se li avete comprati al mercato dell’utero in affitto allora il leghista che voleva aprire i forni per i gay non aveva tutti i torti”. E ancora: “Spero che questi bimbi, una volta cresciuti, gli sputino in faccia”. Poi: “Vedremo tra un po’ come saranno cresciute queste creature. Sempre che non li stuprino prima”. Questi sono solo alcuni dei commentiche sono stati scritti da qualche uomo e donna passati per la pagina Facebook del consigliere regionale della Toscana e fondatore della onlus #vorreiprendereiltreno Iacopo Melio. Che, in occasione della giornata internazionale della famiglia aveva deciso di condividere lo scatto che ritraecon i loro figli ...

