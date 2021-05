Fiorentina-Napoli 0-2 | pagelle Che sia un addio di festa e non di veleni e sceneggiate

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 16 maggio 2021) Ledi0-2 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia MERET. Stavolta il golletto avversario non ci scappa. Ribery sparge terrore al 57’ e questo è l’unico sussulto viola di un certo impegno. Per il resto un paio di tiri centrali e nulla più. La partita era decisiva e lui era in campo, bisogna darne atto a Mister Veleno – 6 Hai ragione, Fabrizio, è stata una gioia vederlo riconfermato tra i pali – 6 DI LORENZO. Detto di Ribery, sovente un flagello per lui e l’Onesto Faticatore Albanese, l’Appuntato Di Lorenzo, Ilaria, è meno offensivo del solito e anche questo pesa sulla mediocre prestazione di Na-Politano – 6 Buono il movimento sulla sua fascia e gli scambi con Politano, mi sembra abbia toccato una marea di palle – 6 MANOLAS. Oltre al franco pensionato ancora arzillo (ad avercelo, in questo campionato ...