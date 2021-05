Everton | James Rodriguez | «È rimasto poco tempo nel calcio per me»

(Di domenica 16 maggio 2021) Il futuro disembra già essere lontano dalgiocato: il giocatore dell’ne ha parlato a un quotidiano colombianoha rilasciato alcune dichiarazioni importanti sul suo futuro al quotidiano colombiano la Linterna. Ecco le sue parole: «Il mio sogno è quello di vincere con la mia Nazionale. Ne ho anche parlato con la squadra e ho condiviso l’obiettivo con i compagni. Ho vinto diversi titoli in carriera e quindi perché non alzarne uno con la Colombia?. Per farlo ci sarà bisogno dell’aiuto di tutti, compresi i più esperti: Falcao? Per me è un onore giocare con lui. Lo abbiamo fatto anche al Porto e al Monaco. Non posso dirvi quando e dove mi ritirerò. Ma penso che sianel ...

Il trequartista dell'Everton James Rodriguez ha annunciato che non giocherà ancora a lungo James Rodriguez, trequartista dell'Everton e capitano della Colombia, in una intervista al sito ufficiale della Federcalcio colombiana ha spiegato di star riflettendo sul proprio ritiro anche se ancora non ha preso alcuna decisione definitiva.