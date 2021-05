È morto Alessandro Talotti, campione del salto in alto (Di domenica 16 maggio 2021) È morto nella notte a Udine Alessandro Talotti, campione del salto in alto. Aveva 40 anni. Lascia la moglie Silvia e il piccolo Elio nato da pochi mesi. Alessandro Talotti, uno dei migliori saltatori in alto dell’atletica leggera azzurra, con un record di 2 metri e 32 indoor e 2 metri e 30 all’aperto. Nella sua carriera sportiva ha partecipato a 2 Olimpiadi. Pochi giorni fa si era sposato con la campionessa di pattinaggio Silvia Stibilj. Leggi su udine20 (Di domenica 16 maggio 2021) Ènella notte a Udinedelin. Aveva 40 anni. Lascia la moglie Silvia e il piccolo Elio nato da pochi mesi., uno dei migliori saltatori indell’atletica leggera azzurra, con un record di 2 metri e 32 indoor e 2 metri e 30 all’aperto. Nella sua carriera sportiva ha partecipato a 2 Olimpiadi. Pochi giorni fa si era sposato con lassa di pattinaggio Silvia Stibilj.

