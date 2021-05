Dea ancora in paradiso Vince 4 - 3 col Genoa e per la terza volta è nell'Europa dei grandi (Di domenica 16 maggio 2021) Genoa 3 ATALANTA 4 Primo tempo: 0 - 3 Genoa : Marchetti 5.5; Onguene 5.5, Radovanovic 5, Masiello 5.5; Ghiglione 5 , Zajc 5.5 , Rovella 6, Melegoni 6 , Cassata 5.5 ; Pjaca 6, Destro 5 . All.: ... Leggi su quotidiano (Di domenica 16 maggio 2021)3 ATALANTA 4 Primo tempo: 0 - 3: Marchetti 5.5; Onguene 5.5, Radovanovic 5, Masiello 5.5; Ghiglione 5 , Zajc 5.5 , Rovella 6, Melegoni 6 , Cassata 5.5 ; Pjaca 6, Destro 5 . All.: ...

Advertising

Mickyja59512122 : @SofiaG4brielly Mamma mia che bellezza ???????? ti vorrei dare tutto il culetto.. Vieni ancora in italia o mia dea? ???????? - niallxluc : no aspettate, ma la dea qui non ha ancora imtervenuto- è mooolto strano #Amici20 - infoitsport : Atalanta show e sofferenza: 4-3 al Genoa, Dea ancora in Champions - Giada_Cuns : RT @marigliano_more: sono le 22 e siamo ancora alla lettera di dea Gaia, qui facciamo le 5 ve lo dico, ma per Aka questo ed altro #Amici20… - karolspoto : RT @marigliano_more: sono le 22 e siamo ancora alla lettera di dea Gaia, qui facciamo le 5 ve lo dico, ma per Aka questo ed altro #Amici20… -