Crotone da record (in negativo): è la squadra che ha subito più gol in una stagione di Serie A

La rete di Gianluca Lapadula, che per adesso sta decidendo Benevento-Crotone, il Crotone 2020/21 è diventata la squadra che nella storia della Serie A ha subito più gol in un singolo campionato. Sono 92 le volte che il portiere dei calabresi è dovuto andare a raccogliere la palla nel sacco, una in più del Casale 1933/34 che deteneva questo record.

