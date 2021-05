Coprifuoco | Speranza | “dati in miglioramento” e apre al cambiamento sulla modifca

(Di domenica 16 maggio 2021) Ilsembra avere giorni contati, recenti dichiarazioni del ministro della Salutefanno ben sperare su una sua prossima modifica. È attesa per la giornata di lunedì la cabina di regia per valutare le riaperture per il nuovo decreto atteso per il 24 maggio.fine delsi è espresso favorevolmente anche il minsitro degli Esteri Di Maio, che ha ripreso le parole del ministro della Salute., è arrivato il momento di superarlo Ilpotrebbe essere modificato, a dare l’input ad un eventualeoppure cancellazione è stato lo stesso ministro della salute Roberto, che ha detto: “Con iinpossiamo allentare e poi superare il ...

... secondo il quale "è il momento di superare il". Di Maio cita i dati sanitari ... Chi getta acqua sul fuoco è invece il Ministro, ormai proverbiale per la sua prudenza , che invita ...COVID IN LIGURIA: ISCRIVITI ALLA NUOVA NEWSLETTER 'Con i dati in miglioramento - dice il ministro della Salute Roberto- possiamo allentare e poi superare il'. Per ora, però, si ...E persino il ministro della Salute Roberto Speranza, da sempre paladino del rigore, ammette che «possiamo allentare e poi superare il coprifuoco». D’altronde, i dati dei contagi, delle ...Da lunedì tutta Italia gialla, in zona arancione solo Valle d’Aosta. Governo pronto ad allentare alcune misure. NordEst – Il governo lavora all’ipotesi di spostare il copri ...