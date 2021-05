Basket | Playoff Serie A1 2021 | i risultati di tutte le gare

(Di domenica 16 maggio 2021) IdiledeidiA1. Il massimo campionato italiano di pallacanestro è arrivato alla fase decisiva. Otto le compagini approdate alla postseason, al via da numero uno del seeding l’Olimpia Milano che ha sorpreso a livello di Eurolega. Riparte dunque la corsa all’Umana Reyer Venezia, campione d’Italia da ormai due anni: l’anno scorso, come risaputo, inon si sono disputati a causa della pandemia da coronavirus. Sportface.it copriràledel torneo con dirette scritte e cronache. Di seguito tutti iaggiornati deiAX Armani Exchange Milano – Dolomiti ...

Advertising

Marghe_S : Ohia che fatica tifare la @dinamo_sassari ?? Era ora che entrasse quella palla! ???????????? #Playoff #basket #lba - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Basket: Geko, l’esordio ai playoff è col botto! I Santantimesi espugnano Fabriano - susydigennaro : RT @napolimagazine: Basket: Geko, l’esordio ai playoff è col botto! I Santantimesi espugnano Fabriano - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Basket: Geko, l’esordio ai playoff è col botto! I Santantimesi espugnano Fabriano - Marghe_S : Ajò ma ce la fate a fare UN CANESTRO? Ma si può! #Dinamo #playoff #LBA #basket -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Playoff

... si giocherà presso la BLM Group Arena di Trento alle ore 20.45 di questa sera, domenica 16 maggio 2021, perché la serie dei quarti di finale deidella Serie A disi sposta in Trentino ...RIETI - Cominciano con una vittoria idel Real Sebastiani Rieti che a Valmontone fa sua gara 1 dei quarti di finale battendo The Supporter Jesi col punteggio di 69 - 55, al termine di una gara condotta senza alcun tipo di problema ...Roster Olimpia in Gara 3: 0 Punter 2 LeDay 9 Moraschini 10 Roll 13 Rodriguez 19 Biligha 20 Cinciarini 23 Delaney 32 Brooks 42 Hines 70 Datome 81 Wojciechowski. 1Q - Moraschini apre le marcature, ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.31 La nostra diretta live si chiude qui, grazie per aver seguito Trento-Olimpia Milano su questa pagina, buon proseguimento di serata con la cronaca del ma ...