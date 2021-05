Amici 20, Giulia Stabile vince e incassa due record: ecco quali (Di domenica 16 maggio 2021) Giulia Stabile vince Amici 20 e conquista due record in un colpo solo. La straordinaria ballerina prima ha avuto la meglio sul collega Alessandro Cavallo e poi ha battuto il fidanzato Sangiovanni che si è classificato al secondo posto vincendo la sua categoria. Amici 20, Giulia Stabile vince e batte due record In venti edizioni... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 16 maggio 2021)20 e conquista duein un colpo solo. La straordinaria ballerina prima ha avuto la meglio sul collega Alessandro Cavallo e poi ha battuto il fidanzato Sangiovanni che si è classificato al secondo postondo la sua categoria.20,e batte dueIn venti edizioni... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

lapinella : Giulia e Chris Martin... troppo per il mio cuore??????? #giuliastabile #amici #Amici20 #coldplay - annadechiara7 : RT @Iperborea_: Complimenti a Giulia. Tutto il disappunto non era per lei, né per Sangio, ma per una finale che nessuno ha compreso. L'ediz… - Gioo_Gioo00 : Onestamente aspettavo solo che Giulia potesse essere annunciata come 'neo vincitrice di Amici' - SaraVadi1 : RT @italianews_h24: Cos’è l’amore? L’amore è Giulia che ha appena vinto Amici e incita il pubblico a fare il coro “Sangio, Sangio, Sangio”… - snowhiting : buongiorno ho visto una foto di sangiovanni dietro giulia e ho detto ah ma c’era madame ieri sera ad amici e poi ho… -